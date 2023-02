Penn Badgley o zvezi z Blake Lively: Rešila me je pred slabimi izbirami

Penn Badgley je spregovoril o svojem odnosu z Blake Lively in delil lepe spomine na čas, ki sta ga preživela skupaj. Igralec, ki sedaj blesti v seriji You , se je z Blake sestajal med snemanjem serije Opravljivka , kjer sta oba nastopala, njuna romanca z ekranov pa se je preselila tudi v zasebno življenje.

Dejal je, da je bila njuna zveza predvsem zabavna, živela pa sta hiter tempo življenja, kar se je pri njem izrazilo predvsem v temačnih mislih, ki so se pojavile, ko je bil v poznih 20. letih. Pri tem je poudaril, da to ni imelo nobene zveze z uporabo prepovedanih substanc, česar ga je obvarovalo prav nekdanje dekle.

"Če sem iskren, nisem imel nikoli težav z zlorabo substanc. Blake ni pila, zato menim, da me je najina zveza na nek način rešila, da tudi sam nisem šel po tej poti," je povedal za Variety in pojasnil, da so njegove temačne misli izhajale iz krize identitete, ki se je pojavila. "Tako kot vsak, ki izkusi določeno mero slave in bogastva, sem tudi jaz doživel padec na realna tla, ki mi je pokazal, da ti oboje življenje le bolj zakomplicira in te naredi nesrečnega, ne pa olajša in ga izboljša," je še dodal.

"Spraševal sem se, ali sem pomemben in tudi jaz nekaj štejem ter o smislu tega, kar počnem v življenju. To so vprašanja, ki nas soočajo z našimi lastnimi občutki. Prišel sem do odgovora, da sem pomemben, in menim, da moramo vsi priti do tega," je še bil iskren zvezdnik, ki je sedaj srečno poročen s pevko Domino Kirke, s katero imata 2-letnega sina Jamesa, postal pa je tudi očim 14-letnega Cassiusa Rileyja.