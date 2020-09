Penn Badgley postal očka, žena potrdila veselo novico

Domino Kirke je po nekaj tednih potrdila novico, da sta se z možem, igralcem Pennom Badgleyjem , razveselila prvega skupnega otroka. Deček se je, glede na objavo Kirkove, rodil pred več kot mesecem dni. Par je vest o tem, da pričakuje otroka, javnosti naznanil februarja letos. Takrat je glasbenica razkrila, da otroka pričakuje po dveh spontanih splavih: ''Spet smo tukaj ... nosečnost po izgubi je povsem nekaj drugega. Po dveh zaporednih spontanih splavih sva bila pripravljena odnehati. Prenehala sem zaupati svojemu telesu in začela sem sprejemati dejstvo, da ne bom nikoli mama.''

Domino je tokrat na svojem profilu na omrežju Instagram objavila umetniško sliko, abstraktno delo, ki simbolično predstavlja maternico in ob tem napisala: "40 dni po porodu."Tako je potrdila govorice, da sta z zvezdnikom serijeYoupostala starša. V objavi, ki je vidna samo 24 ur, pa je sledilce presenetila s fotografijo, na kateri spi ob novorojenčku, čigar imena pa še nista razkrila. To je za Kirkovo že drugi otrok, saj ima iz prejšnje zveze 12-letnega sina Cassiusa Rileyja.