Pep Guardiola se je po 30 letih razšel s soprogo Cristino

Pep Guardiola, trener angleškega kluba, se je po poročanju tujih medijev razšel z dolgoletno soprogo Cristino Serra. Zakonca sta skupaj že dolgih 30 let, zadnjih šest pa sta jih preživela ločeno, saj je trener večino časa bival v mestu svojega kluba, medtem ko je njegova soproga živela med Barcelono in Londonom. Zakonca sta se sicer pogosto srečevala ob praznikih in rojstnih dnevih, skupaj sta preživljala tudi počitnice z otroki.