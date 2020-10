Perez Hilton v novi knjigi: Poljubljal sem se z Johnom Mayerjem

Hilton je v knjigi opisal, da so se stvari pričele odvijati s svetlobno hitrostjo, saj ga je priljubljeni pevec nato hitro poljubil. Čeprav ga je gesta presenetila in ohromila, pa se je poljubljanje nato nadaljevalo: "Pop princeska Jessica je bila zgrožena nad obnašanjem svojega fanta in si je oči prekrila z dlanmi."41-letni pevec se je nato umaknil in se posvetil svoji novi ljubezni. Hilton ob tem ni bil prepričan, ali jo je poljub vzburil ali pa je bila popolnoma šokirana. Simpsonova in Mayer sta se v tistem obdobju dobivala in svoje razmerje večkrat preklicala in ga nato spet obnovila. Pevka je o njunem divjem razmerju pisala tudi v njeni knjigi spominov Open Book. Njuna zveza je bila na preizkušnji kar devetkrat.