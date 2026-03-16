Perje, vlečke in gola koža: zvezdnice letos na oskarjih drznejše

Dočakali smo vrhunec sezone podeljevanja filmskih nagrad. V Los Angelesu so se odvili oskarji, modni navdušenci pa so letos prišli na svoj račun. Zvezdnice so namreč zavihale rokave in si letos privoščile nekaj več drznosti kot po navadi. Na rdeči preprogi so prevladovale dramatične vlečke, manjkalo pa ni niti perja, bleščic in gole kože.

Jessie Buckley AP

Teyana Taylor AP

Mckenna Grace AP

Barbie Ferreira AP

Elle Fanning AP

Arden Cho AP

Anne Hathaway AP

Rose Byrne AP

Mia Goth AP



















Če so lani prevladovali nežni odtenki in večna črna klasika ter nekaj barvnih izjem, so bile letos najbolj priljubljena izbira obleke z volumnom ter vlečko. V lila kreaciji francoske modne hiše Louis Vuitton je sijala mlada Chase Infiniti iz filma Ena bitka za drugo. V rožnato-rdeči obleki po meri francoske modne hiše Chanel je pozornost ukradla zmagovalka večera Jessie Buckley. V pernati črno-beli kombinaciji, pod katero se je prav tako podpisal Chanel, je navdušila tudi nominiranka Teyana Taylor.

Za vlečko so se odločile tudi igralke Mckenna Grace v Veri Wang, Barbie Ferreira v kreaciji Zaca Posna, Elle Fanning v Givenchyju in Arden Cho v dramatični kreaciji znamke Miss Sohee. V Valentinu je navdušila igralka Anne Hathaway, v Diorju pa nominiranka Rose Byrne. Za francosko znamko se je odločila tudi zvezdnica filma Frankenstein Mia Goth.

Amy Madigan in Ed Harris AP

Ginnifer Goodwin in Josh Dallas AP

Paul Mescal in Gracie Abrams AP

Kirsten Dunst in Jesse Plemons AP









V tandemu so se po rdeči preprogi sprehodili tudi nekateri hollywoodski parčki. Zakonca Priyanka Chopra Jonas in Nick Jonas sta se odločila za klasično črno-belo kombinacijo, na katero je stavil tudi igralec Ed Harris, medtem ko je Amy Madigan, njegova dolgoletna soproga in zmagovalka v kategoriji najboljše igralke v stranski vlogi, posegla po drznejšem Diorjevem suknjiču. Ginnifer Goodwin in Josh Dallas sta se tudi odločila za klasiko, pri kateri pa je zvezdnica animirane uspešnice Zootropolis pokazala nekaj kože. Igralec Paul Mescal in pevka Gracie Abrams sta prav tako posegla po črnini. Po rdeči preprogi sta se v tandemu sprehodila tudi zakonca Kirsten Dunst in Jesse Plemons.

Demi Moore AP

Nicole Kidman AP

Anna Wintour AP

Ejae, Audrey Nuna in Rei Ami AP

Gwyneth Paltrow Profimedia











Med tistimi, ki so pritegnili največ pozornosti, je bila režiserka filma Hamnet Chloé Zhao, ki se je odločila za dramatično črno kreacijo oblikovalke Gabriele Hearst, medtem ko je Demi Moore v perje oblekel oblikovalec Demna. Perje je izbrala tudi sveže samska Nicole Kidman, v Chanelu. Za Dior se je odločila nekdanja dolgoletna urednica modne biblije Vogue Anna Wintour, zmagovalni pesmi Golden pa so se z zlatimi kreacijami poklonile pevke Ejae, Audrey Nuna in Rei Ami. V prepolovljeni Armanijevi obleki je pozornost pritegnila Gwyneth Paltrow. Kaj pa moški? Jasno sporočilo o želji po končanju vojn je z obleko dal igralec Javier Bardem. V povsem beli obleki modne hiše Givenchy se je po preprogi sprehodil nominiranec Timothée Chalamet, medtem ko je z zanimivo Chanelovo srajco z detajlom cveta pritegnil Pedro Pascal. Za izstopajočo broško se je ponovno odločil lanskoletni zmagovalec Adrien Brody, medtem ko je po večni klasiki hiše Louis Vuitton posegel letošnji zmagovalec Michael B Jordan.