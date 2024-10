Perrie Edwards o smrti Liama Payna: 'Za ljudi v industriji se ne skrbi dovolj'

Perrie Edwards je prekinila molk o Liamu Paynu po njegovi tragični smrti v Argentini. Zvezdnik skupine One Direction je umrl pred dvema tednoma, ko je padel s tretjega nadstropja hotelskega apartmaja v Buenos Airesu. 31-letna Perrie, ki je tako kot Liam zaslovela na X Factorju, je hodila s pevčevim kolegom iz skupine Zaynom Malikom . Tudi ona je večkrat govorila o svojih bojih z anksioznostjo, s katero se je prav tako boril pokojni zvezdnik. Pevka Little Mix je sedaj spregovorila o pevčevi tragični smrti in dejala, da mora glasbena industrija narediti več za zaščito svojih mladih talentov.

V podkastu Happy Place s Ferne Cotton je pevka priznala, da je slava terjala svoj davek."Mislim, da je zelo pomembno gledati na ljudi kot na ljudi in razmišljati, zakaj so prišli na to mesto? Zakaj se tako zelo trudijo?" je povedala in nadaljevala:"Mislim, da ni dovolj posledic za ljudi na spletu. Mislim, da se za ljudi v tej industriji ne skrbi dovolj. Postavljeni so na piedestal, imajo jih za bogove in neverjetne, potem pa se kar naenkrat vsi odločijo, da jih bodo porušili, ker jih to zabava. Ampak to ni zabavno. Zvezdniki so ljudje. Kaj lahko naredimo, da to spremenimo? Ali lahko naredimo pravila družbenih medijev?" Perrie je poudarila, da je tanka meja med svobodo govora in "ustrahovanjem".

Po tragični novici o Liamovi smrti se je pevčevo nekdanje dekle Cheryl obregnila ob članke, ki so jih pisali mediji. Njegovi oboževalci pa so hkrati strogo obsodili TMZ, ki je delil fotografije njegovega trupla. Izvršni producent omenjenega medija Michael Babcock je nato dejal:"Ko so informacije prispele, policija še ni potrdila, da gre za Liama, zato je bila na spletnem mestu TMZ prikazana slika, ki pa ni prikazala celotne podobe, ni pokazala njegovega obraza, vendar je pokazala njegovo roko in trebuh, kjer ima nekaj zelo prepoznavnih tetovaž. Fotografijo so uporabljali kot način za potrditev, preden je policija potrdila identiteto. Ko je bilo to storjeno, je bila ta fotografija odstranjena."