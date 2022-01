Pes pokojnega Kobeja Bryanta 'briše' solze njegovi ženi

Bliža se druga obletnica tragične nesreče, v kateri je Vanessa Bryant izgubila moža Kobeja in hčer Gianno Mario. Helikopterska nesreča, do katere je prišlo 26. januarja 2022, je močno posegla v življenje Vanesse in njunih otrok, ki si od nesrečnega dogodka in velike izgube ljubljene osebe še vedno niso povsem opomogli.