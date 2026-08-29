Pestra ljubezenska preteklost novega fanta Kendall Jenner

Čeprav Jacob Elordi s svojim nepredvidljivim likom iz serije Evforija nima veliko skupnega, jima je očitno skupen uspeh pri ženskah. Avstralski igralec pozornost javnosti poleg svojih igralskih uspehov vzbuja tudi s svojim ljubezenskim življenjem. V preteklih letih so ga povezovali s številnimi znanimi ženskami, od soigralk Joey King in Zendaye do manekenk Kaie Gerber in Kendall Jenner.

Joey King: 2017–2018

Joey King in Jacob Elordi FOTO: AP

Elordi in Joey King sta se zaljubila leta 2017 med snemanjem filma The Kissing Booth, v katerem sta igrala zaljubljenca. Igralka je leto pozneje v intervjuju za ameriški medij priznala, da se ji je igralec ob prvem srečanju zdel zelo prikupen. Najprej sta postala dobra prijatelja, nato pa se je med njima razvila romanca. Joey je povedala, da je bila zveza s soigralcem zanimiva izkušnja, saj sta zaradi snemanja skupaj preživela ogromno časa in se zato zelo hitro zbližala. "Na snemanju sva preživela tudi po 17 ur na dan, po koncu dela pa smo se družili in skupaj gledali filme. Bilo je super," je dejala. Po približno letu dni sta se leta 2018 razšla, kljub temu pa sta nato skupaj posnela še dve nadaljevanji filma. O razlogih za razhod nista želela javno govoriti, Kingova pa je pozneje dejala: "Mislim, da je bilo dobro, da sva bila skupaj. Od njega sem se naučila več kot od kogar koli drugega v življenju. Super je biti v zvezi z nekom iz istega poklica, ki razume, kako vse skupaj poteka, a je hkrati zelo težko, če oba počneta popolnoma isto stvar. Res je težko."

Leto dni po razhodu s Kingovo so Elordija povezovali z manekenko Cari Flowers. Govorice o ljubezenskem razmerju so se pojavile poleti 2019, a morebitna romanca očitno ni trajala dolgo, saj je manekenka kmalu zatem s svojega profila izbrisala vse sledi igralca.

Zendaya: 2019–2020

Zendaya FOTO: Profimedia

Leta 2019 se je Elordi znova zapletel s soigralko, tokrat z Zendayo, s katero sta skupaj nastopila v uspešni seriji Evforija. Čeprav domnevne zveze nikoli nista javno potrdila, so ju avgusta 2019 fotografirali med skupnim dopustom v Grčiji. Zendaya naj bi istega leta odpotovala tudi v Avstralijo, kjer je zahvalni dan preživela z Elordijem in njegovo družino. Ko sta se leta 2020 udeležila podelitve American Australian Arts Awards, ga je igralka sicer označila za svojega 'najboljšega prijatelja'. Kmalu zatem so ju fotografirali med poljubljanjem v New Yorku, viri pa so takrat trdili, da sta bila več mesecev praktično nerazdružljiva. "Med posameznimi projekti sta si vedno vzela čas drug za drugega. Jacob je spoznal Zendayino družino in vsi ga obožujejo. Skupaj se zelo zabavata in imata veliko skupnega," je za medij povedal vir. Kdaj natančno sta se razšla, ni znano, sta pa očitno ostala v dobrih odnosih in še naprej sodelovala pri snemanju serije.

Kaia Gerber: 2020–2021

Kaia Gerber in Jacob Elordi FOTO: Profimedia

Septembra 2020 so Elordija prvič povezali z manekenko Kaio Gerber, potem ko so ju opazili, kako se v New Yorku držita za roke. Zanimivo je, da je njun prvi javni izhod sovpadal prav z Zendayinim rojstnim dnem. Čeprav se je sprva govorilo, da med njima ni nič resnega, se je Elordi še isti mesec pridružil manekenki in njeni družini na počitnicah. Kmalu zatem sta zvezo potrdila tudi na Instagramu, kjer sta za noč čarovnic pozirala preoblečena v Elvisa in Priscillo Presley. Elordi in Gerberjeva sta o svojem razmerju sicer redko govorila, a so ju pogosto videvali skupaj. Maja 2021 je manekenka vendarle spregovorila o njuni zvezi in povedala: "To, da sem lahko z nekom, ki mu zaupam, in da drug od drugega ničesar ne pričakujeva, mi je odprlo oči. Varen in stabilen odnos mi je pokazal, kakšne možnosti ponuja ljubezen in kako je nekoga ljubiti brezpogojno." Septembra istega leta sta se prvič skupaj sprehodila po rdeči preprogi, dva meseca pozneje pa sta se razšla. Viri so takrat zatrjevali, da je bil razhod prijateljski. Elordi je tudi po koncu zveze o nekdanjem dekletu govoril pohvalno in dejal, da ga je naučila, kako se spopadati s slavo.

Olivia Jade Giannulli: 2021–2025

Olivia Jade Giannulli in Jacob Elordi sta se razšla. FOTO: Profimedia

Le mesec dni po razhodu z Gerberjevo se je Elordi zapletel s hčerko znane igralke Lori Loughlin, vplivnico Olivio Jade Giannulli. Govorice o zvezi so se začele, ko so ju fotografirali med skupnim pitjem kave v Los Angelesu, nato pa sta se skupaj odpeljala v igralčevem Range Roverju. Viri so takrat trdili, da je njun odnos sproščen, saj sta oba pred kratkim končala prejšnji zvezi in se jima ni mudilo v novo resno razmerje. Kljub temu naj bi bila med njima očitna iskrica. Svojo zvezo sta večinoma skrivala pred javnostjo, avgusta 2022 sta se razšla, maja 2023 pa obudila romanco. Kmalu zatem so ju znova videli skupaj v Los Angelesu, junija pa sta uživala na počitnicah v bližini italijanskega Portofina. Januarja 2024 so se znova pojavile govorice o razhodu, vendar so viri za ameriški medij takrat zatrdili, da sta še vedno skupaj. Do oktobra 2025 pa je bilo njune zveze dokončno konec.

Kendall Jenner: 2026

Kendall Jenner in Jacob Elordi FOTO: Instagram