Pestro dogajanje: kaj vse je zaznamovalo letošnje grammyje?

Aretacija trikratnega zmagovalca Raper Killer Mike je na podelitvi osvojil kar tri grammyje, a njegovo slavje je prekinila losangeleška policija, ki ga je zaradi spora, ki se je sprevrgel v fizični obračun, aretirala. Več informacij o incidentu zaenkrat ni znanih javnosti. Raperja so po aretaciji hitro izpustili, njegov odvetnik pa je tujim medijem sporočil, da je Killer Mike že na svobodi in da bo praznoval svoj velik uspeh. Killer Mike je slavil v vseh treh kategorijah, v katerih je bil nominiran. Domov je odnesel grammyja za najboljšo rap pesem in izvedbo za pesem Scientists & Engineers ter grammyja za najboljši album. Odločevalce je prepričal s svojim šestim studijskim albumom z naslovom Michael.

Aretacija trikratnega zmagovalca Killer Mika. FOTO: AP - Omrežje X icon-expand

Jay-Z med zahvalnim govorom okaral Akademijo Jay-Z je ob prejemu posebne nagrade Dr. Dre Global Impact brez dlake na jeziku okaral Akademijo, ki njegove soproge Beyoncé še nikoli ni nagradila s kipcem za album leta. Med zahvalnim govorom je pogledal izbranko in dejal: "Nočem je spravljati v zadrego, vendar ima več grammyjev kot vsi in nikoli ni osvojila grammyja za album leta. Torej tudi po vaših meritvah to ne deluje. Razmislite o tem. Največ grammyjev, nikoli za album leta. To ne deluje." Nato je raper, ki je na oder stopil v družbi prvorojenke Blue Ivy Carter, priznal, da vedno, ko je nervozen, pove resnico.

Jay-Z med zahvalnim govorom okaral Akademijo. FOTO: AP icon-expand

'Mislim, da nisem pozabila nikogar. Morda sem pozabila na spodnjice.' Miley Cyrus si bo 66. podelitev grammyjev vsekakor zapomnila, saj je na njej osvojila svoja prva dva grammyja. Navdušena zvezdnica, ki je konkurenco premagala s hitom Flowers, se je v zahvalnem govoru zahvalila vsem, ki so sodelovali pri skladbi in se na koncu pošalila: "Mislim, da nisem pozabila nikogar. Morda sem pozabila na spodnjice."

'Mislim, da nisem pozabila nikogar. Morda sem pozabila na spodnjice.' FOTO: AP icon-expand

Presenečenje: Celine Dion na odru Celine Dion se je kljub boju z redko nevrološko boleznijo udeležila podelitve grammyjev in presenetila vse prisotne, ko je stopila na oder in podelila kipca za album leta. "Ko rečem, da sem srečna, da sem tukaj, to resnično mislim iz srca," je dejala in prejela bučan aplavz. Zvezdnica je za priložnost nadela bledo rožnato obleko z razporkom ter gorčično rumen plašč.

Presenečenje: Celine Dion na odru. FOTO: AP icon-expand

Nova ljubezen na glasbeni sceni Frontman skupine Måneskin Damiano David in glasbenica ter igralka Dove Cameron sta na rdeči preprogi podelitve grammyjev potrdila zvezo in se pred fotografi tudi poljubila.

Dove Cameron in Damiano David FOTO: Profimedia icon-expand