Pet let poroke Severina in Igorja: Nista se videla že pol leta

Sta ali nista par? Bo veliko slavje ob peti obletnici ali ne? Hrvaška pevka Severina in njen izbranec Igor Kojić namreč danes obeležujeta pet let od poroke.

Severina in Igor Kojić sta se poročila 25. septembra 2015 in bi na današnji dan morala praznovati peto obletnico. A njun odnos se je v zadnje pol leta očitno spremenil, saj je vedno manj skupnih objav in tudi vedno manj dokazov, da sta sploh še par. Kakor trdijo Severinini zagrebški sosedji, se zakonca nista videla že pol leta. Glasbenica in nogometni menedžer oziroma nekdanji gorman sta se najprej cerkveno poročila v najožjem krogu prijateljev in družine. Njuna poroka je potekala tiho in brez medijskega pompa, saj sta si želela le majhne ceramonije brez večje pozornosti. Dva meseca po poroki v Istri, sta se poročila še civilno, in sicer v Beogradu, kjer je bilo kar 600 gostov. Kasneje pa sta svojo ljubezen okronala še na ptoovanju po Afriki, kjer sta si večno zvestobo obljubila s prav posebnim obredom lokalnega ljudstva.

Igorja v Zagrebu Severinini sosedje niso videli že več mesecev oziroma od marca, kot piše portal 24Sata. Severina je vmes odpotovala v Beograd, kjer je ostala zaradi pandemije koronavirusa. Pri Igorju oziroma njegovih starših je ostala dober mesec. Takrat naj bi se začeli zaostrovati odnosi med zakoncema in med Severino ter tastom in taščo. Napetosti v odnosih naj bi bile tako visoke, da se je Severina neke noči odločila, da se odpelje neznano kam in je s tem prekršila policijsko uro. Policisti so jo ustavili in kaznovali. Severina se je sredi aprila sama vrnila v Zagreb, kjer je kasneje sama praznovala svoj 48. rojstni dan. Njeni sodelavci so ji sicer pod okno naročili tamburaše, pevka pa je plesala na svojem oknu, z njimi pela in nazdravljala.

Pred dvema mesecema pa je rojstni dan praznoval Igor. Severina mu je takrat čestitala preko družbenih omrežij, ko je Igorja označila za 'krasnega moškega' in na koncu dodala zapis: "Srečno, ljubezen!" Zraven pa dodala še dva ključnika, ki sta pri njej še stalnica, in sicer 'volim što se volimo' (rada imam, da se imamo radi, op. a.) in'ljubav se ljubavlju vraća' (ljubezen se z ljubeznijo vrača, op. a.). Igor ji je na čestitko takrat odpisal in odgovoril: "Pravijo, da so Kristusova leta najlepša. Hvala, ljubezen." Poleti so se mnogi Severinini oboževalci spraševali, kaj se dogaja, saj je pevka nenehno objavljala fotografije z dopusta, kjer je bila s prijateljicami. Ena od fotografij, ki jih je objavila v zadnjih mesecih pa je bila še posebej zanimiva za vse, ki spremljajo Severino. Namreč pod fotografijo, na kateri je pozirala z menedžerjem Tomico Petrovićem, medijskim predstavnikomDavorom Grginomin prijateljicama Vedrano Vasić in Natašo Desnica je zapisala: "Moj majhen krog velikih ljudi." Je Igor še vedno v krogu njenih'ožjih ljudi' ali ne?Igor je pred tedni obiskal Hrvaško, kjer se je v Skradinu slikal s sestrično, kasneje pa pot nadaljeval proti Mostarju. O Severini ne duha ne sluha.