Pet ljudi obtoženih za smrt Perryja: 'Koliko bo ta bedak plačal za ketamin?'

Smrt Matthewa Perryja dobiva epilog. Po skoraj letu dni, odkar se je poslovil, so organi pregona aretirali pet ljudi, ki naj bi bili krivi za njegovo smrt. Med aretiranimi so tako zvezdnikov zdravnik, več preprodajalcev drog, glavni krivec za njegovo smrt pa je njegov dolgoletni pomočnik. Kenneth Iwamasa, ki je za igralca delal več kot 25 let, je priznal, da mu je večkrat vbrizgal ketamin brez medicinske izobrazbe, tudi na dan njegove smrti.

Kot so že pred časom potrdile oblasti, je Matthew Perry umrl zaradi akutnih učinkov ketamina, ki je poleg učinkov drugih zdravil vplival na to, da se je igralec utopil. Vse od maja pa potekajo poglobljene preiskave, kdo je zvezdniku priskrbel toliko droge oziroma kdo vse je bil vpleten v njegovo smrt.

Za smrt Matthewa Perryja naj bi bil kriv njegov dolgoletni asistent.

Policija je v četrtek aretirala pet oseb, ki so bile obtožene igralčeve smrti. Med aretiranimi so njegov zdravnik, dva preprodajalca, še en zdravnik in njegov dolgoletni pomočnik. Prav slednji je po podatkih ministrstva za pravosodje priznal krivdo za distribucijo ketamina. Kenneth Kenny Iwamasa, ki je za zvezdnika delal več kot 25 let, naj bi mu dal smrtonosni odmerek ketamina. Čeprav nima medicinske izobrazbe, je Perryju večkrat, tudi na dan smrti, vbrizgal drogo. Zaradi tega mu grozi do 15 let zapora, prav on pa je bil tudi tisti, ki je igralca mrtvega našel v masažni kadi v njegovem domu.

Kot je še sporočil ameriški državni tožilec Martin Estrada na tiskovni konferenci 15. avgusta, pripravljajo več obtožb proti Jasveen Sanghi, ki je znana pod vzdevkom 'Kraljica ketamina', dr. Salvadorju Plascencii, uličnemu preprodajalcu Eriku Flemingu in dr. Marku Chavezu. "Ti obtoženci so izkoristili težave z odvisnostjo gospoda Perryja, da bi obogateli," je zatrdil. "Trdimo, da je imel vsak od obtoženih ključno vlogo pri njegovi smrti z lažnim predpisovanjem, prodajo ali injiciranjem ketamina," je v izjavi dejala Anne Milgram z ameriške uprave za boj proti drogam in dodala: "Pot v smrt Matthewa Perryja se je začela z brezvestnimi zdravniki, ki so zlorabili zaupanje, ker so ga videli kot vir zaslužka, do uličnih preprodajalcev, ki so mu dajali ketamin v neoznačenih stekleničkah."

Policija je med preiskavami, ki sicer še vedno potekajo, prišla tudi do sporočil, ki sta si jih izmenjevala omenjena zdravnika. Po poročanju New York Timesa je dr. Plasencia, urgentni zdravnik v Calabasasu v Kaliforniji, poslal dr. Marku Chavezu sporočilo o nakupu ketamina, da bi lahko zdravilo prodal "žrtvi MP", za katero je uradnik organov pregona potrdil, da je Perry. Med drugim mu je v sporočilu zapisal, da ga zanima, koliko je "ta bedak pripravljen" plačati za ketamin in spraševal, koliko naj mu zaračuna za drogo. Kot so še razkrili na novinarski konferenci, je 54-letni Chavez priznal tako krivdo za distribucijo ketamina kot tudi to, da je ketamin prodajal 42-letnemu Plasencii. Chavez, ki je nekoč delal kot vodja klinike za ketamine, je drogo pridobil tudi tako, da se je veleprodajnemu distributerju lažno predstavil in predložil goljufivi recept v imenu nekdanjega pacienta.

Igralec je zaslovel z vlogo zabavnega Chandlerja Binga v seriji Prijatelji.