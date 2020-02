Pet najdražjih zvezdniških porok: stokilogramske torte in večmilijonsko cvetje

Poroka, dejanje iz ljubezni, ki se zgodi v krogu bližnjih, družine in prijateljev. Rože, poročna torta, penina, prstani, slavnostne obleke - vse to je povezano z večjimi izdatki, za katere mladoporočenci pred dogodkom varčujejo tudi po več let. Sklenitve zvez slavnih in poznanih pa te stroške povzdignejo še više v nebo. Za kaj so odšteli milijone in kako so njihove poroke izgledale? Pa poglejmo, katerih je pet najdražjih zvezdniških poročnih dogodkov doslej.

Na dnu lestvice milijonskih porok se nahaja nekdanji NBA zvezdnik in najboljši košarkar vseh časov, Michael Jordan. Po ločitvi, ki se je zgodila leta 2006, se je odločil še enkrat skočiti v zakonski jarem. Sedem let kasneje se je poročil z manekenko in modelom Yvette Prieto. Na slovesnosti, ki se je odvila v Palm Beachu je bilo prisotnih 300 gostov. Za zabavo sta skrbela svetovno znana pevca Robin Thicke inUsher. Torta je bila sedemnadstropna in prekrita s kristalno glazuro. S Swarowskimi kristali pa je bila posuta tudi nevestina obleka, obdajala jo je tudi ročno ustvarjena svilena čipka, kar je zagotovo močno doprineslo k vrtoglavemu strošku poroke, ki je znašal nekaj več kot 9 milijonov evrov.

Michael Jordan je na petem mestu lestvice najdražjih porok. To je bila zanj že druga sklenitev zveze. FOTO: Profimedia

Četrto mesto je zasedla starleta Kim Kardashian. Z možem, Krisom Humphriesom je zakon sicer razdrla po samo 72 dneh, kar pa ne izniči dejstva, da sta za razkošno poroko odštela 9 milijonov evrov. Največji strošek so predstavljale rože v vrednosti dveh milijonov. Nekaj več kot dva milijona je stala tudi tiara, ki jo je Kim nosila med izmenjavo zaobljub. Tukaj pa se stroški seveda ne končajo. Vabila v vrednosti 10.000 evrov, torta, ki je dosegla ceno 6.000 evrov, tukaj pa je še hrana za 500 povabljencev ter dve različni opravi, ena od teh je bila obleka Vere Wang.

Kim in Kris sta bila poročena zgolj 72 dni. FOTO: Profimedia

Tretja sta člana kraljeve družine, princ William in Kate Middleton. Njuna nič kaj skromna poroka je dosegla končni strošek v znesku 30 milijonov evrov. Par, ki se je v Westminstrski opatiji večni zvestobi zavezal leta 2011, se je po razkošni ceremoniji skozi London popeljal s kočijo. Poroka stoletja je rekord podrla s torto v vrednosti 70.000 evrov. Zahtevno varovanje dogodka je v končni izdatek dodalo še vrtoglavih 30 milijonov. Tukaj pa so še ostale luksuzne dobrine - obleka Alexandra McQueena, ki jo je nosila Kate (približno 400.000 evrov) ter rože in dekoracija (800.000 evrov).

Kate in William sta tretji kraljevi par po višini stroškov poročnega dne. FOTO: Profimedia

Meghan Markle in princ Harry sta se s poroko, ki se je odvila leta 2018, zavihtela na drugo mesto lestvice. 40 milijonov evrov je kraljeva družina odštela za pomemben dogodek mladega para. Največji strošek je seveda prestavljalo varovanje dogodka, ostali, mnogo manjši stroški pa so nastali zaradi slavnostnega kosila in večerje (600.000 evrov) ter limonina poročna torta v vrednosti 70.000 evrov.

Meghan in Harry na svoji poroki, ki se je odvila leta 2018 FOTO: Profimedia

Tudi prvo mesto zavzemajo člani kraljeve družine - pokojna princesa Diana in princ Charles sta dosegla rekord z dihjemajočimi stotimi milijoni evrov. Veliki dogodek se je odvil daljnega leta 1981, zato je to zgolj groba ocena in seštevek stroškov, ki bi ob poroki takšnega obsega nastali v današnjem času. 3500 povabljencev in 750 milijonov gledalcev po vsem svetu so svojevrstni dosežki, ki se jim ni približala še nobena od zvezdniških porok doslej. Največji delež stroška je tudi pri poroki Charlesa in Diane padel na varovanje. Obleka princese Diane je imela kar 8-metrsko vlečko in nešteto ročno všitih perlic. In če smo že pri razkošju – poročna torta je tehtala natanko 100 kilogramov, v višino pa je merila meter in pol. Diana in Charles sta se ločila leta 1996, samo leto dni pred princesino tragično smrtjo v pariški avtomobilski nesreči.