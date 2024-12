Pet obtoženih v povezavi s smrtjo Liama Payna

Odpira se novo poglavje tragične smrti Liama Payna , nekdanjega člana priljubljene fantovske skupine One Direction . Argentinske oblasti so namreč v povezavi s smrtjo pevca tri osebe obtožili nenaklepnega umora, dve pa dobave prepovedanih substanc. Spomnimo, 31-letni zvezdnik je umrl 16. oktobra, potem ko je bil zaradi razgrajanja po hotelu zaklenjen v sobo, ki jo je hotel zapustiti. Pri tem je padel s tretjega nadstropja in zaradi hudih poškodb na mestu umrl.

Argentinske oblasti so sporočile, da so bili direktorica hotela Gilda Martin in receptor Esteban Grassi ter glasbenikov prijatelj Roger Nores obtoženi nenaklepnega umora, medtem ko sta bila natakarja Ezequiel Pereyra in Braian Paiz obtožena dobave prepovedanih substanc. V skladu z argentinskim pravnim sistemom tožilstvo zbira dokaze, ki jih nato predloži sodniku, ki se mora odločiti, ali bo nadaljeval sojenje. Sodnica Laura Bruniard je že pretekli teden sprejela odločitev o nadaljevanju na naslednjo stopnjo. Odvetniki obtoženih se lahko zoper to odločitev pritožijo. Če njihove pritožbe niso uspešne, se začne sodna faza.

Sodnica je ob tem razkril dogajanje zadnjih ur pevčevega življenja. Natakarja sta pevcu med 14. in 16. oktobrom prodala prepovedano substanco - kokain, pevčev prijatelj pa je nenaklepnega umora obtožen, ker "ni izpolnjeval svojih dolžnosti oskrbe in pomoči" do pevca, potem ko ga je "prepustil njegovi sreči, vedoč, da ni sposoben poskrbeti zase, in vedoč, da trpi od številnih odvisnosti". Hotelska direktorica se medtem sooča z obtožbami, ker ni preprečila, da Payna ne bi odpeljali v njegovo hotelsko sobo nekaj trenutkov pred smrtjo. Glede na sodne dokumente je glede na pevčevo stanje balkon sobe predstavljal "resno grožnjo", zato bi direktorica morala zagotoviti, da bi pevca obdržala na varnem, dokler ne bi prispela zdravniška pomoč. Receptor pa je nenaklepnega umora obtožen, ker naj bi tri ljudi prosil, naj pevca, ki ni mogel vstati, "odvlečejo" v svojo sobo, namesto da bi ga varovali.

Sodnica je poudarila, da ne misli, da so zvezdnikov prijatelj, direktorica hotela in receptor "načrtovali ali želeli Payneovo smrt", ampak da so njihova dejanja ustvarila "tveganje" za njegovo življenje. Če bodo trojico spoznali za krive, jim grozi kazen od enega do petih let zapora. Kazen za dobavo prepovedanih substanc je strožja in se giblje med štirimi in 15 leti zapora.

Sodnica je za obtožena dobave prepovedanih substanc odredila pripor.