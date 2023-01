PETA Kylie stopila v bran: Obleka je čudovito inovativna.

Ingrid Newkirk , Predsednica PETE, je v izjavi za javnost zapisala, da je "kolekcija tridimenzionalnih živalskih glav" , pri kateri ni bilo uporabljeno pravo usnje ali krzno, "čudovito inovativna" . "Toalete Kylie, Naomi in Irine častijo lepoto divjih živali, dojamemo pa jih lahko tudi kot protest proti trofejnem lovu, v katerem leve in volkove raztrgajo za zadovoljitev človeškega egoizma."

Spomnimo, modna hiša je v toaleto z levjo glavo oblekla tudi ameriško zvezdnico Kylie Jenner , ki je zaradi svoje medijske izpostavljenosti hitro požela pozornost javnosti in pošteno razburila. "Ali si v redu? Dobesedno promoviraš lov na živali. Jasno je, da biti slaven ne pomeni biti pameten ali zavesten, kajne," so se ob videnem na spletu razburjali uporabniki. Pričakovano se je na vse skupaj odzvala tudi organizacija za zaščito živali PETA, njen odziv pa je bil nekoliko bolj nepričakovan. Organizacija je namreč zvezdnici in modni hiši stopila v bran.

Newkirkova je ob tem poudarila, da vse ljudi spodbuja k uporabljanju izdelkov, ki so živalim prijazni ter ob tem zvezdnice kot so Kylie, Naomi in Irina spodbudila k živalim še bolj prijaznim modnim odločitvam, kot sta izogibanje volni in svili.

Kolekcija Inferno Couture poleg odmevne levje toalete vsebuje tudi leopardjo obleko in kreacijo z glavo volkulje, ki po besedah oblikovalca skupaj z levjo obleko ponazarjajo "poželenje, ponos in pohlep v Dantejevi ikonični alegoriji. Gre za ročno oblikovano peno, smolo, volno in svileno umetno krzno, ki je ročno poslikano, da je videti kar se da resnično." Modna hiša je ob tem poudarila, da pri oblikovanju ni bila ranjena nobena žival.