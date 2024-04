Petar Grašo bo drugič očka

Čeprav sta še nedolgo tega Petar Grašo in Hana Huljić vztrajno zanikala govorice o nosečnosti, je hrvaški pevec za IN Magazin sedaj razkril, da bo drugič očka. Zakonca, ki sta si večno zvestobo obljubila leta 2022, sta že starša dvoletni deklici Albi , ki jo pridno varujeta pred radovednimi očmi javnosti.

Hana Huljić in Petar Grašo bosta drugič starša.

Da res cenita svojo in hčerino zasebnost, sta potrdila z dejstvom, da sta prvo družinsko fotografijo delila šele januarja letos, tudi na njej pa je deklico moč videti le v hrbet. Kljub temu so bili oboževalci navdušeni: "Kako vas je lepo videti, ste prelepa mlada družina. Tale malčica na sredini poskrbi za harmonijo in ljubezen." Fotografijo je na svojem Instagramu delila Hana Huljić.