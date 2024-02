Petar Grašo in Severina z roko v roki na rdeči preprogi

Severina je v zahvalnem govoru priznala, da ni nameravala priti na prireditev, saj da jo te dni pestijo druge, pomembnejše težave. "Ljudje me gledajo, kot da bi umrla in se ponovno rodila," se je pošalila in dodala, da ji je menedžer dejal, naj se prireditve le udeleži, ker bodo tam dobri ljudje iz njenega sveta. "Oder je moj svet, ne sodišče" se je strinjala tudi sama. Prav tako se je bala, da je nagrado prejela iz usmiljenja, a organizatorji so ji zagotovili, da se je glasovanje zaključilo, preden so odjeknile novice o njenih sodnih bitkah.

"Hvala vsem, ki so glasovali. V veliko čast in zadovoljstvo mi je," je dejala in se zahvalila vsem za podporo, še posebej pa je izpostavila glasbeno kolegico Nino Badrić: "Ona že ve, zakaj."