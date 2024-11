Petar Grašo o sinu: Vzgajava ga v dalmatinskem duhu

Družina Petra Graša in Hane Huljić se je zadnji dan oktobra povečala za še enega člana. Pevka je namreč rodila sina, ki sta ga starša poimenovala po Petrovem dedku, zato nosi ime Toni . In čeprav sta zakonca pogosto zelo skrivnostna o svoji zasebnosti, ju omemba otrok vseeno vedno tako razneži, da občasno razkrijeta tudi kakšno podrobnost iz njihovega življenja.

Tako je dalmatinski pevec v enem od zadnjih intervjujev zaupal, da sta si njuna otroka, dveletna Alba in nekaj tednov star Toni, precej različna. "Težko je reči, kakšen je otrok, ki je star nekaj več kot 14 dni. Joka, se smeje, pa spet joka in se smeje. Za zdaj je precej miren. Veliko bolj, kot je bila pri teh letih njegova sestrica, kar nakazuje na to, da bosta drugačna," je zaupal pevec, ki trenutno z intimnimi koncerti po vseh državah nekdanje skupne države obeležuje 30 let kariere.

48-letnik je med drugim tudi zaupal, kako s Hano vzgajata svoja otroka. "Vesela sva, da sta otroka živa in zdrava ter da odraščata v koliko toliko normalnem okolju. Vzgajava ju v dalmatinskem, mediteranskem duhu, da smo kot družina skupaj, in to je najbolj pomembno," je povedal priljubljeni glasbenik, ki ima za novo leto željo, da bi njegovi bližnji in on sam ostali zdravi. "Za vse ostalo bomo že nekako poskrbeli sami. Koncerti so, delam tisto, kar imam rad, obkrožen sem s super ekipo tako poslovno kot zasebno," je še zaključil Grašo.