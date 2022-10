Petar Grašo: Oliverja nikoli ne bi izkoristil za samopromocijo

"V okviru velike turneje, v sklopu katere je nastopal v arenah po vsej regiji, bo Petar Grašo 11. novembra nastopil v beograjski areni Štark. V enem izmed intervjujev je Petar na novinarsko vprašanje, kaj pričakovati od koncerta, dejal: "Izjemno sem vesel, da imam priložnost nastopati v razprodanih dvoranah, kjer se vedno trudim dati vse od sebe na vsakem koncertu, od produkcije do glasbenikov in repertoarja. Moj koncert je časovni stroj pesmi, s katerimi sem rastel skupaj z občinstvom. Med dvournim šovom se s pomočjo nekaterih pesmi spominjam meni ljubih ljudi, kot so Doris, Oliver in Arsen, ki so mi na moji glasbeni poti stali ob strani,"" je pojasnila pevčeva predstavnica za odnose z javnostjo in poudarila, da so bile navedbe v medijih, da bo Grašov celoten koncert posvečen Dragojeviću in njegovim pesmim, napačne, saj so narobe interpretirali njegovo izjavo.