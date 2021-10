Petar Grašo po razhodu z Danijelo ljubi 14 let mlajšo pevko

Po prekinitvi dolgoletne zveze z Danijelo Martinović je 45-letni Petar Grašo srečo v ljubezni našel pri dolgoletni prijateljici 31-letni Hani Huljić, hčerki hitmajkerja Tončija in Vjekoslave Huljić.

Hrvaški portal dnevnik.hr piše, da so Graševi prijatelji potrdili, da sta Petar in Hana v razmerju že nekaj časa. Zaljubljenca so minuli vikend prvič ujeli skupaj v objektiv, in sicer na sprehodu po Zagrebu, kjer sta se držala tudi za roke. Fotografije je objavil Jutarnji list.