Petar Grašo prebolel koronavirus: Imel sem le blage simptome

Splitski glasbenik Petar Grašo je zaradi epidemije koronavirusa že več mesecev brez pravega dela. Koncerti in nastopi so odpovedani. Zdaj pa je potrdil, da je koronavirus prebolel tudi sam, o bolezni pa je spregovoril s portalom Slobodna Dalmacija.

"To je bilo pred tremi tedni. Imel sem le blage simptome, tako da nimam kaj reči o tem,"je povedal 44-letni Dalmatinec, ki je o novonastali situaciji zaradi covid-19 na svojo spletno stran zapisal: "Zaradi epidemije covid-19 in ker nam je pomembno vaše zdravje, so vsi koncerti nepreklicno odpovedani. Hvala za razumevanje!"

Epidemiološka slika se na Hrvaškem iz dneva v dan slabša, njihovi vladni ukrepi pa so zdaj strožji kot prej. Zdi se, da glasbeniki izgubljajo upanje, da bi v naslednjih mesecih spet lahko osrečili oboževalce s svojo glasbo. Petar je sicer pred nekaj tedni izdal novo pesem Dar Mar, med prvim valom epidemije pa je imel nekaj koncertov z domačega kavča.

Poleti je imel nekaj nastopov v nočnih klubov, a tudi teh je bilo manj, kot jih je sicer vajen v poletnih mesecih. Petar se, sodeč po nekaterih intervjujih, zavzema tudi za pripravo novega albuma, ki naj bi izšel spomladi 2021.