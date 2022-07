Petar Grašo s taksijem v porodnišnico: Uspelo mi je poljubiti hčerko

Petar Grašo in Hana Huljić sta se pred kratkim razveselila deklice Albe , mlada mamica pa je s prvorojenko že zapustila bolnišnico v Splitu. Hrvaški glasbenici je podporo ob vrnitvi domov nudila njena mama Vjekoslava , saj je imel njen mož koncert v Dubrovniku. Dalmatinski pevec je svojo hčer obiskal pred nastopom, o njunem prvem srečanju pa je spregovoril za In Magazin .

"Uspelo mi je poljubiti mojo hčerko. Nastopal sem v Komiži, zato sem do nje prišel ob štirih zjutraj s taksijem," je povedal Petar, nato pa odgovoril na vprašanje, kakšno glasbo bo poslušala njegova hči: "Poslušala bo to, kar je najpomembnejše za vsakega otroka, tudi mojega – glasove ljudi, ki jo imajo radi."

Za hrvaški medij je o svoji vnukinji spregovoril tudi Tonči Huljić. Povedal je, da je Alba na svet prijokala nekaj dni prehitro, a je kljub temu vse potekalo brez težav. "Hana je bila mirna in pogumna. Znova je pokazala, da se ženske v takih situacijah dobro znajdejo." Hrvaški glasbenik je še razkril, da deklica nosi ime Alba, po Graševem očetu Zoranu, saj to v italijanščini in španščini pomeni zora oz. sončni zahod. Če bi se zakoncema rodil fantek, pa bi nosil ime Tonči, po drugem dedku.