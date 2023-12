Petar Grašo utišal govorice o nosečnosti žene Hane: Ne pričakujeva otroka

"Ne, ne pričakujeva otroka," je odločno zatrdil Petar Grašo in s tem utišal govorice, ki so se zadnje tedne vedno glasneje šušljale v javnosti. Številni so namreč namigovali na to, da je pevčeva žena Hana Huljić noseča in da bo zvezdnik drugič očka. Zdaj je Grašo poskrbel, da je ugibanj konec in zatrdil, da se to vsaj zaenkrat še ne bo zgodilo.