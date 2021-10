Grašo v šali o novem tastu: Otrokom je prepovedal kar koli početi pred poroko

Ena najnovejši govoric o pevcu Petru Grašu in njegovi novi izbranki Hani Huljić je, da naj bi bila Hana ne le sveže zaljubljena, temveč celo noseča. Za hrvaški tportal je Grašo zadevo komentiral in vse skupaj zanikal.

"O tem prvič slišim. Kot mnoge informacije, ki te dni krožijo po medijih, tudi ta ni resnična. Zadeva je še toliko bolj neresnična, ker je Tonči Huljić, moj sedanji tast, postal bolj spodoben, odkar je napisal mašo in otrokom prepovedal kar koli početi pred poroko," je ob gromkem smehu povedal postavni Dalmatinec ter o Tončiju prvič spregovoril kot o tastu, in ne le kot o sodelavcu in prijatelju.

Tonči in Petar sta prijatelja že več kot 20 let in prav Tonči je tisti, ki je Grašu omogočil izjemno uspešno kariero. Velikokrat mu je pomagal, skupaj pišeta pesmi in z leti sta postala prava prijatelja. Petar Hano pozna že od mladih nog, kot je pred leti povedal v nekem intervjuju, pa naj bi bila 31-letna glasbenica njegova oboževalka že od otroštva.