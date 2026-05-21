Petar in Anastasia skupaj na rdeči preprogi

Petar Rašić in Anastasia Kaleb sta trenutno eden najbolj vročih parov na hrvaški sceni, saj sta po koncu šova Sanjski moški Hrvaške končno lahko javnosti pokazala, da je njuna ljubezen preživela vse ovire in se ohranila tudi zunaj šova. Kljub temu da se po mesecih skrivanja zdaj lahko prosto sprehajata po svetu z roko v roki, sta že večkrat povedala, da bi svojo zvezo sicer rada ohranila v zasebnosti.

A za enega najbolj glamuroznih hrvaških družabnih dogodkov leta sta naredila izjemo. V Zagrebu v čudovitem ambientu nedavno odprte umetniške dvorane HNK2 je potekala podelitev 24. nagrad Story Hall of Fame. Gre za dogodek, ki ga vsako leto organizira hrvaška revija Story. Tako namreč vsako leto proslavijo rojstni dan in podelijo nagrade znanim osebnostim iz sveta glasbe, filma, televizije, mode in medijev.

Na prireditvi sta se poleg številnih hrvaških zvezdnikov, kot so denimo Severina, Josipa Lisac, Nina Badrić, Petar Grašo in mnogi drugi, pojavila tudi slavna zaljubljenca. Petar je za dogodek oblekel črno elegantno obleko, Anastasia pa je blestela v čudoviti prosojni bordo rdeči obleki, ki je lepo poudarila njeno postavo. Nekaj utrinkov z dogodka je nato delila na Instagramu. "Življenje je kabaret, stari prijatelj," je komentirala galerijo fotografij in posnetkov, obenem pa razkrila tudi temo večera, ki je bila francoski kabaret.