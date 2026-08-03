Petar svojo Anastasio spet nosi po rokah

Njuna ljubezen, pa razhod in znova ljubezen ter vse, kar počneta, je ves čas pod drobnogledom javnosti. Petar Rašić in Anastasia Kaleb sta od zaključka šova Sanjski moški Hrvaške svojo ljubezen lahko delila tudi na družbenih omrežjih, zato so številni oboževalci redno spremljali, kako se imata skupaj. In zdaj sta očitno spet srečna.

Postavni Srb svojo lepo Hrvatico zdaj namreč spet nosi po rokah – in to dobesedno. Anastasia je na Instagramu delila videoposnetek, na katerem jo Petar nosi po vroči plaži. Zaljubljenca sta si očitno privoščila skupno razvajanje na vročem soncu in namakanje v morju. V sončnem Zadru sta se zadnje dni sprehajala tudi po ulicah mesta, si privoščila sladoled in uživala v romantičnih sončnih zahodih. Seveda pa sta ponosno pozirala tudi pred fotografskim objektivom.