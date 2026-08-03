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Petar svojo Anastasio spet nosi po rokah

Zadar, 03. 08. 2026 16.16 pred 46 minutami 1 min branja 2

Avtor:
K.A.
petar in anastasia

Nesoglasja so očitno pozabljena in ljubezen znova cveti. Vsaj tako je spet videti na spletu, kjer Instagram ponovno preplavljajo fotografije in posnetki zaljubljenih Petra Rašića in Anastasie Kaleb. Srb in Hrvatica, ki sta svojo ljubezen začela v šovu Sanjski moški Hrvaške, sta pred tedni sicer javno končala svoje razmerje, a sta danes očitno spet srečna skupaj.

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Njuna ljubezen, pa razhod in znova ljubezen ter vse, kar počneta, je ves čas pod drobnogledom javnosti. Petar Rašić in Anastasia Kaleb sta od zaključka šova Sanjski moški Hrvaške svojo ljubezen lahko delila tudi na družbenih omrežjih, zato so številni oboževalci redno spremljali, kako se imata skupaj. In zdaj sta očitno spet srečna.

Postavni Srb svojo lepo Hrvatico zdaj namreč spet nosi po rokah – in to dobesedno. Anastasia je na Instagramu delila videoposnetek, na katerem jo Petar nosi po vroči plaži. Zaljubljenca sta si očitno privoščila skupno razvajanje na vročem soncu in namakanje v morju. V sončnem Zadru sta se zadnje dni sprehajala tudi po ulicah mesta, si privoščila sladoled in uživala v romantičnih sončnih zahodih. Seveda pa sta ponosno pozirala tudi pred fotografskim objektivom.

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Zvezdnika sta se po nedavnem razhodu, ki sta ga razkrila z izbrisom skupnih fotografij in celo profila na Instagramu, pred dnevi pobotala. Iskrica ljubezni med njima se je znova zanetila, stare zamere pa so pozabljene. Nedavno sta objavila posnetek, na katerem se objameta in celo poljubita, Anastasia pa je v eni od objav Petra znova naslovila z besedami moja ljubezen.

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KOMENTARJI2

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Amor Fati
03. 08. 2026 16.50
Hrvaške in slovenske televizije si tega seveda ne morejo privoščiti, ampak bom z vami vseeno delil kaj so pred leti razkrili o ameriški različici sanjskega moškega in sanjske ženske. Par, ki v Ameriki ostane skupaj po finalni oddaji, po sklenjeni pogodbi, vsako leto na račun prejme tristo tisoč ameriških dolarjev. Če se par vmes razide, ta denar seveda neha prihajati. Torej, mnogi pari ostanejo skupaj samo zaradi denarja, in se pred kamerami na dogodkih na katere so povabljeni zgolj pretvarjajo da so zaljubljeni. Nič ni resnično.
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fllicky
03. 08. 2026 16.58
Ja itak,sj se vid, da je to pr relationship. Pač, ta dva sta tk brez karakterja, da jima še profesionaln fotograf ne more pomagat. Itak, če sam pogledaš skoz iste poze. Najbl je zanimivo pa njeno slinjenje za Karlom, pol je vidla ključek od Petra pa na hitrco zamenjala lol.
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