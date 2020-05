Petdeset let ikone Naomi Campbell

Na današnji dan pred petdesetimi leti rojena manekenka bo zaradi trenutne situacije veliko slavje žal morala izpustiti, svoj dan pa bo vseeno preživela v družbi družine in najožjih prijateljev. Od petih desetletij je kar tri preživela na modnih pistah in si tako ustvarila imperij ter ime, ki v modnem svetu ne bo nikoli pozabljeno.

Naomi Cambellpravi, da se okrogle številke ne boji: ''50. rojstnega dne me ni strah. Praznovala bom v New Yorku, ko pa bo kriza mimo, se bom ponovno vrgla v delo, takrat pa bom našla čas tudi za večje praznovanje.''Manekenka, katere kariera je dolga že nekaj več kot tri desetletja, je v svojem poklicu izredno spoštovana in iskana. Danes bi naj imela na računu nekaj več kot 50 milijonov evrov, čeprav njeni začetki v modni branži niso bili ravno sijajni.

Naomi Campbell obeležuje pet desetletij, od tega je kar tri preživela na modnih pistah.

Ko je bila stara 15 let jo je opazila Beth Boldt in kmalu za tem je podpisala pogodbo z modno agencijo Synchro. ''Moja mama je hotela, da zaključim šolanje, no jaz sem si vse zamislila drugače ter sama odšla do Beth in tako se je vse začelo'', je povedala Naomi v svoji avtobiografiji, ki je bila objavljena pred nekaj leti. Tri mesece po sestanku je bilo za njo že prvo fotografiranje za britansko izdajo časopisa Elle, kar šteje kot prvi korak k svetovni slavi. Njena dolga kariera ji je prinesla plodna sodelovanja z modnimi oblikovalci ter velikimi hišami, kot soVersace, Alaia ter Isaac Mizrahi- vse to še preden se je leta 1987 prvič pojavila na naslovnici revije Vogue.

Naomi je ikona, ki je sodelovala z vsemi večjimi modnimi hišami.

Čeprav je blestela na modnih pistah in v poslovnem svetu, pa je glavno vlogo odigrala tudi v številnih aferah in škandalih, zaradi katerih jo javnost dojema kot izredno lepotico s težkim karakterjem. Označujejo pa jo tudi kot razvajeno divo in žensko, ki hrepeni po moški družbi. Dokaz za njeno prevečkrat neprimerno obnašanje se odraža v štirih obtožbah za fizični napad, kar enajstkrat je obiskala sodišče zaradi napadov na zaposlene, asistente in druge osebe iz njene okolice, vse to v kratkem obdobju desetih let.

Christy Turlington, Linda Evangelista in Naomi Campbell, velika imena modnega sveta.

Naomi se je tekom kariere borila tudi z odvisnostjo, po petletnem težkem boju pa je priznala premoč droge in leta 1999 odšla na zdravljenje v rehabilitacijski center. ''Zaradi droge sem se počutila nepremagljivo. Kot da lahko osvojim cel svet. No, ko pa sem se naslednji dan prebudila, je vse skupaj izgledalo grozno,'' je priznala.

Njena burna narava ji je nakopala nemalo težav. Kar enajstkrat je morala obiskati sodišče.

Ljubila je mnoge poznane obraze, po zvezi z basistom skupine U2 Adamom Claytonom se je zapletla s Flaviem Briatorejem, znanim obrazom sveta Formule 1. Z ruskim podjetnikomVladislavom Doroninom je petletno razmerje prekinila leta 2013. Preteklo leto so pričele krožiti govorice, da se videva z mnogo mlajšim pevcem Liamom Paynom, vendar tega ni nikoli potrdila. Nikoli pa se tudi ni poročila, česar ne obžaluje: ''Rada imam mnogo ljudi iz različnih razlogov.''