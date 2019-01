Petdeseta nova trideseta? Očeta okrcala z bedakom, ker je zapustil njeno mamo

To je prvič, da je 22-letnica očeta javno okarala, 47-letni Ewan se je sicer odločil za 34-letno Elizabeth Winstead. Clara je bila na dopustu s 17-letno sestro Esther in mamo. "Moja mama, dame in gospodje. Petdeseta so očitno nova trideseta," je pomenljivo zapisala ob fotografijo, na kateri je 52-letna Eve.

Neka sledilka ji je zapisala, da je"dobro, da ima dobre gene in da naj jo drži proč od njenih fantov". Clara pa ji je odvrnila, da"jo bo držala proč od bedastih moških, ki so zapustili mater, boginjo."