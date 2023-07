Pete Davidson bo opravil 50 ur družbenokoristnega dela

Pete Davidson se štiri mesece po prometni nesreči na Beverly Hillsu trudi popraviti svoje napake. 29-letnik je začel opravljati 18-mesečni program za prevzgojo, je potrdilo okrožno državno tožilstvo okrožja Los Angeles, ki ga je tako kaznovalo za prekršek, ki se je zgodil marca 2023. Kot določa program, bo moral Davidson opraviti 50 ur družbenokoristnega dela, ki jih lahko opravi na gasilski postaji v New Yorku, kjer je bil zaposlen njegov oče Scott, ki je leta 2001 umrl med terorističnim napadom.

Poleg družbenokoristnega dela bo moral zvezdnik opraviti še 12 ur tečaja varne vožnje in se oglasiti v mrtvašnici ali bolnišnici v izobraževalne namene. Kot je za revijo People dejala newyorška gasilska služba, bi Davidsona sprejela z odprtimi rokami, če bi se odločil opraviti zahtevano družbenokoristno delo na oddelku. "Kot sinu heroja 11. septembra bi z veseljem zagotovili gospodu Davidsonu priložnost, da opravi zahtevano družbenokoristno delo," so zapisali.

O nesreči, ki jo je 4. marca povzročil Davidson, je najprej poročal TMZ . Komik je vozil hitro in izgubil nadzor nad vozilom, zaradi česar je vozilo zapeljalo čez robnik, trčilo v požarni hidrant in nato še v del hiše. V nesreči ni bil nihče poškodovan. "V avtomobilu znamke mercedes je bila poleg voznika še njegova 26-letna sopotnica," je takrat za People potrdil policijski načelnik Christopher Coulter . Junija ga je sodišče spoznalo za krivega nesreče.

Komik in igralka sta govorice o romanci prvič sprožila lani decembra, konec januarja pa so ju paparaci ujeli na skupnem dopustu na Havajih. Kot je pred mesecem povedal vir blizu zvezdniškega para, je njuna zveza še vedno trdna in sta srečna.