Pete Davidson bo po več propadlih zvezah z zvezdnicami prvič oče

"No, zdaj vsi vedo, da sva seksala," je pripisala ob galeriji fotografij in posnetkov, med katerimi je pokazala tudi posnetek sonograma, dojenček pa naj bi na svet prijokal pozimi. Kot so za Page Six povedali viri blizu zvezdnika, naj bi bil ta nad veselo novico zelo navdušen in se že veseli novega življenjskega poglavja.

Davidson in Hewitt sta se začela sestajati osem mesecev po tem, ko se je komik razšel z igralko Madelyn Cline, Elsie pa so pred tem povezovali z igralcem Jasonom Sudeikisom. 31-letnik je v preteklosti že javno priznal, da si želi družine in postati oče. Leta 2022 je v oddaji Kevina Harta dejal: "Moja najljubša stvar, ki je še nisem uspel doživeti, je, da si želim otroka. Slišati je zelo pocukrano, a zdi se mi prikupno, da bi lahko oblačil tega majhnega človeka. Zelo se veselim tega poglavja in na to se zdaj pripravljam. Želim biti dober človek, se razvijati in biti pripravljen, ko se bo to zgodilo."