Pete Davidson: Če je bila moja oddaja slaba, tudi po več dni nisem jedel

Pete Davidson je med zvezdnicami eden najbolj zaželenih moških ta hip. Komik in igralec, ki je pravkar dopolnil 28 let, pa je pred kratkim priznal, da v kuhinji ni vešč, in spregovoril je tudi o svojih prehranjevalnih navadah. Ker kuhalnice ne vihti preveč spretno, svoje prijateljice raje povabi v restavracijo, pomembno pa mu je, da do natakarjev niso nesramne.

Pete Davidson je veliko zanimanja pritegnil že, ko je bil še v zvezi s pevko Ariano Grande, zadnje čase pa je v središču pozornosti, ker naj bi se videval s Kim Kardashian. 28-letnik, ki ima zelo dober odnos s svojo mamo, pa se z njo očitno ni pogosto družil v kuhinji, saj ne obvlada niti kuharskih osnov.

icon-expand Pete Davidson FOTO: Profimedia

Zvezdnik je pred kratkim gostoval v podcastu River Cafe Table 4, v katerem je priznal, da si vodo za pripravo instant rezancev zavre kar v avtomatu za pripravo kave, saj tega ne zna storiti drugače. "Pripravim noro dobre instant rezance. V trgovini izberem tiste, ki so že vnaprej pripravljeni, in jih pripravim doma. Ker sem neumen in ne znam zavreti vode, to naredim kar v avtomatu za kavo," je dejal 28-letnik.

Spregovoril je tudi o svojih prehranjevalnih navadah in priznal, da zaradi slabe volje in čustvenega stresa včasih preneha jesti. Razlog za to je lahko tudi slaba oddaja Saturday Night Live, katere sovoditelj je. "Največkrat sem jedel po oddaji, apetit pa sem imel le, če se mi je zdelo, da sem pripravil dober šov. Če sem imel občutek, da ni bilo v redu, nisem želel jesti, to pa je lahko trajalo tudi več dni. Zdaj jem pred oddajo," je dejal Davidson.

Njegovo pomanjkanje kuharskih veščin pa je najbrž tudi razlog, zakaj ni večerje za Kim Kardashian raje pripravil v svojem stanovanju, ampak sta se na zmenka odpravila v restavracijo. Kim je bila očitno prijazna do osebja, saj jo je povabil še na drugo večerjo – zvezdnik je namreč razkril, da dekleta nikoli ne povabi na drugi zmenek, če je neprijazno do natakarjev. "V glavi ves čas razmišljam, da je bilo to prvič in zadnjič," je še dejal o zmenkih, na katerih se dekleta vedejo nesramno.