Pete Davidson in Colin Jost začela prenovo svojega trajekta

Priljubljena komika Pete Davidson in Colin Jost sta pred dvema letoma kupila trajekt za malo manj kot 260 tisoč evrov. Plovilo pa jima je kmalu začelo povzročati glavobol. 30-letni Pete je celo dejal, da je bil v času dražbe pod vplivom prepovedanih substanc, s trajektom pa sprva sploh ni vedel, kaj početi. A to se je spremenilo in igralca imata trenutno veliko dela s prenovo odsluženega plovila v razkošen klub.

Colin Jost in Pete Davidson FOTO: AP icon-expand

Peta Davidsona in Colina Josta ne povezuje samo ista kariera, temveč tudi ljubezen do morja. Oba sta namreč iz Staten Islanda, tako ju prenova trajekta povezuje in vrača h koreninam. V prenovi sodelujeta z znanim arhitektom Ronom Castellanom, ki je za ameriško revijo delil dosedanji napredek. "Sodelujeta z nami in vse vidita. Srečujemo se po potrebi, včasih dvakrat na teden, včasih vsake tri mesece. Trenutno se iskreno trudim, da bi bilo načrtovanje opravljeno čim hitreje," je povedal. "Trajekt bo imel veliko stvari. Šest barov in dve prizorišči, ki delujeta ločeno ali skupaj. Imamo prostor za dogodke na prostem, dve restavraciji. To je velik čoln, dolg skoraj 91 metrov. Med številnimi ugodnostmi bo tudi 24 hotelskih sob z zasebnimi terasami za sončenje, vendar pa bazen za zdaj ni načrtovan," je dejal Castellano. "Bazen je nekaj, o čemer se pogovarjamo veliko časa. Obstaja majhna masažna kad, vendar ne pravi, veliki bazen. Morala bi narediti plavajoči bazen," je še dodal.

Omenjeni trajekt naj bi postal najbolj vroč klub v New Yorku FOTO: AP icon-expand

Komik je zelo priljubljen tudi med osebami nežnejšega spola, marsikdo mu zavida seznam njegovih nekdanjih deklet. Okoli njega so se vrtele pevke, manekenke, pa tudi igralke hollywoodske smetane. Med drugim je hodil z Ariano Grande, s Kim Karashian, Kaio Gerber, povezovali pa so ga tudi z Emily Ratajkowski, Olivio O'Brien in s Kate Beckinsale ter s številnimi drugimi. Ker pa ima njegov nov projekt zmožnost kapacitete 3000 ljudi, bo tako lahko na zabavo ob odprtju povabil kar vse, s katerimi se je v preteklosti dobival.