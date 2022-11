Pete Davidson in Emily Ratajkowski prvič ujeta v fotografski objektiv

Po tem, ko se je v javnosti šušljalo o romanci med zvezdnikoma Petom Davidsonom in Emily Ratajkowski, so sedaj v javnost prišle prve skupne fotografije, ki potrjujejo, da se med njima nekaj plete. Fotografije, ki jih je kot prvi objavil ameriški PageSix, so nastale v New Yorku med praznovanjem Davidsonovega 29. rojstnega dne.