Pete Davidson in Emily Ratajkowski skupaj na košarkarski tekmi

Komik Pete Davidson in manekenka Emily Ratajkowski naklonjenosti drug do drugega ne skrivata več. Zvezdnika sta se skupaj odpravila na košarkarsko tekmo na stadion Madison Square Garden, njune skupne fotografije pa je na družbenem omrežju delilo tudi domače moštvo New York Knicks, katerih navijač je Davidson.

icon-expand Pete Davidson in Emily Ratajkowski na košarkarski tekmi. FOTO: Profimedia

Tako 29-letnik kot 31-letnica sta na tekmi uživala v družbi Bena Stillerja in Jordin Sparks, privoščila pa sta si tudi kozarec piva. Par se je v javnosti sicer že pojavil skupaj, a zveze še nista potrdila. Morda pa je prav njuno druženje med tekmo korak bližje potrditvi govoric, da zveza postaja bolj resna.

icon-expand Pete in Emily sta na tekmi uživala v zvezdniški družbi. FOTO: Profimedia

"Ju lahko vprašate, ali je njuna zveza sedaj uradna?" so objavo komentirali iz kluba Denver Nuggets, iz Knicksov pa so odgovorili: "Bi, ampak sta zaposlena." Oglasili so se tudi iz kluba Atlanta Hawks, ki so dodali: "Potrebujemo več informacij ..." S tem se je strinjalo tudi moštvo Knicksov, ki je zapisalo še: "Tudi mi."

Zvezdnika sta govorice o tem, da se sestajata, sprožila pred mescem, ko so ju opazili na zmenku v newyorškem okrožju Brooklyn, kot je za Page Six povedal nek vir, pa naj bi se manekenka in komik dobivala že več mesecev. Skupaj sta se udeležila tudi večerje ob zahvalnem dnevu, ki sta jo obeležila v krogu prijateljev. Kot je še razkril vir blizu zvezdniškega para, je njuno razmerje še v zgodnji fazi, a sta drug drugemu zelo naklonjena.

Davidson se je avgusta razšel z resničnostno zvezdnico Kim Kardashian, s katero sta bila par devet mesecev, Emily pa se je poleti razšla z možem, producentom Sebastianom Bearom-McClardom, s katerim sta bila poročena štiri leta. Razlog za njuno ločitev naj bi bila moževa domnevna nezvestoba. Nekdanja zakonca imata skupaj enoletnega sina Beara. Komik se je v preteklih letih sestajal z več zvezdnicami, med njimi z igralko Kate Beckinsale, manekenko Kaia Gerber, igralkama Margaret Qualley in Phoebe Dynevor, zaročen pa je bil s pevko Ariano Grande.