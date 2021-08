Pete Davidson in Phoebe Dynevor sta se razšla

Po poročanju The Suna je ljubezni med zvezdnikom ameriške oddaje Saturday Night Live Petom Davidsonom in igralko priljubljene serije Bridgerton Phoebe Dynevor konec."Romanca med Petom in Phoebe je bila burna in od samega začetka sta bila oba popolnoma predana. Toda sčasoma je postajalo vse bolj očitno, da bo zveza težko uspela. Phoebe je imela snemanje z Bridgertonom v Veliki Britaniji, medtem se je Pete vrnil v ZDA na snemanje Saturday Night Live. Poleg tega je pravkar začel delati na novem filmu Meet Cute s Kaley Cuoco," je njun razlog za razhod za tabloid pojasnil neimenovan vir blizu para.