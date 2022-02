Pete Davidson izžvižgan na košarkarski tekmi v kraju Syracuse

Eden od imetnikov sezonske vstopnice, ki se je udeležil tekme med ekipama Syracuse Orange in Louisville Cardinals, je za portal Page Six pojasnil: ''Pete je bil pripravljen na to, kar je sledilo. Odziv občinstva je sprejel s smehom, nasmejali pa so se tudi prebivalci mesta.'' 28-letnik se je na dogodku želel zliti z množico. Skril se je pod čepico, nadel je sončna očala in sivo jopo s kapuco.

''Pete je v času tekme ostal zakamufliran mogoče zato, ker je bilo izjemno mrzlo, ali pa ker je od lokalcev doživel hladen sprejem,'' so povedali prisotni. Davidson se je tekme udeležil s poslovnežem in podpornikom ekipe iz Syracusa, Adamom Weitsmanom, ki na tekmah pogosto gosti superzvezdnike. Komika je v njegove zasebne prostore pospremila policija, medtem ko so jima za petami sledili športni navdušenci.