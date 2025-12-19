Pete Davidson je prvič postal oče

Pete Davidson in Elsie Hewitt sta se razveselila prvega skupnega otroka. Komik in manekenka, ki sta novico, da bosta postala starša, javnosti sporočila poleti, sta pred dnevi dobila hčerko, ki sta jo poimenovala Scottie Rose Hewitt Davidson . Veselo novico je javnosti na družbenem omrežju sporočila 29-letnica, ki je razkrila, da je deklica ime dobila po Davidsonovem očetu, ki je bil gasilec in je življenje izgubil med opravljanjem službene dolžnosti med terorističnim napadom 11. septembra 2001.

"Najina popolna angelska deklica je prispela 12. 12. 2015. Scottie Rose Hewitt Davidson. Moje najboljše delo do sedaj. Prežemata me ljubezen in hvaležnost. Ne morem verjeti," je ob fotografijah svoje misli ob rojstvu prvorojenke povzela Elsie.

Davidson je novico, da bo oče, potrdil med gostovanjem v oddaji Tonight Show Starring Jimmy Fallon, kjer je dejal, da si je vedno želel postati oče. "Nič drugega več ni pomembno," je povedal.