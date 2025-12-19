Naslovnica
Pete Davidson je prvič postal oče

19. 12. 2025

Avtor:
K.Z.
Pete Davidson in Elsie Hewitt

Komik in igralec Pete Davidson je prvič postal oče. Veselo novico je javnosti sporočilo njegovo dekle Elsie Hewitt, ki je na družbenem omrežju delila več fotografij para z novorojenko, v pripisu pa je razkrila, da sta hčerko poimenovala Scottie Rose Hewitt Davidson.

Pete Davidson in Elsie Hewitt sta se razveselila prvega skupnega otroka. Komik in manekenka, ki sta novico, da bosta postala starša, javnosti sporočila poleti, sta pred dnevi dobila hčerko, ki sta jo poimenovala Scottie Rose Hewitt Davidson. Veselo novico je javnosti na družbenem omrežju sporočila 29-letnica, ki je razkrila, da je deklica ime dobila po Davidsonovem očetu, ki je bil gasilec in je življenje izgubil med opravljanjem službene dolžnosti med terorističnim napadom 11. septembra 2001.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Najina popolna angelska deklica je prispela 12. 12. 2015. Scottie Rose Hewitt Davidson. Moje najboljše delo do sedaj. Prežemata me ljubezen in hvaležnost. Ne morem verjeti," je ob fotografijah svoje misli ob rojstvu prvorojenke povzela Elsie.

Davidson je novico, da bo oče, potrdil med gostovanjem v oddaji Tonight Show Starring Jimmy Fallon, kjer je dejal, da si je vedno želel postati oče. "Nič drugega več ni pomembno," je povedal.

Preberi še Pete Davidson bo po več propadlih zvezah z zvezdnicami prvič oče

Novica, da se komik sestaja z Elsie, je v javnost prišla marca, že dva meseca pozneje pa so se pojavile govorice, da sta se preselila v skupno stanovanje. Hewittova se je pred Davidsonom sestajala s sedanjim možem Selene Gomez, Bennyjem Blancom, povezovali pa so jo tudi z zvezdnikom serije Ted Lasso, Jasonom Sudeikisom. Komik je znan po tem, da ima dolg seznam nekdanjih zvezdniških deklet. Med njimi sta med drugim resničnostna zvezdnica Kim Kardashian in pevka Ariana Grande.

