Pete Davidson je že skoraj popolnoma odstranil vseh svojih 200 tetovaž

Pete Davidson si je že skoraj odstranil večji del svojih tetovaž. Igralec je imel približno 200 tetovaž, vendar so ga ekstremno obremenjevale pri njegovi igralski karieri. Zvezdniku so morali pred snemanjem namreč prekrivati tetovaže tudi do treh ur. 31-letnik je v intervjuju pri Jimmyju Fallonu priznal, da jih bo nekaj vendarle obdržal.

OGLAS

Pete Davidson si želi odstraniti skoraj vse svoje tetovaže. Igralec je v četrtek zvečer v oddaji The Tonight Show Starring Jimmy Fallon opisal grozen postopek odstranjevanja črnila in razkril, koliko tetovaž namerava obdržati. "Mogoče dve ali tri," je dejal 31-letnik. Davidson je gostitelju Jimmyju Fallonu pojasnil, da je imel približno 200 tetovaž, sedaj pa je večina skoraj že izginila. Dvignil je rokave in voditelju pokazal roke brez tetovaž. Priznal je, da je bil ta proces težji kakor samo tetoviranje.

Pete Davidson FOTO: Profimedia icon-expand

"Ožgejo plast vaše kože, nato pa se mora celiti od šest do osem tednov," je opozoril Davidson in dodal: "Ne smeš biti izpostavljen sončni svetlobi. In potem moraš to narediti še 12-krat." Zvezdnik je občinstvo pozval, naj res dobro premislijo, preden si naredijo tetovažo. O tem, zakaj si je sploh naredil toliko tetovaž, je rekel: "Bil sem žalosten fant ... Bilo je čudno. Ne vem. Vsi so se tetovirali pred petimi leti. Se spomniš tega?"