Novica o Davidsonovem obisku rehabilitacijskega centra je prišla po tem, ko je okrožno tožilstvo okrožja Los Angeles igralca obtožilo enega prekrška zaradi predrzne vožnje v povezavi z marčevsko prometno nesrečo, v kateri je komik z avtom trčil v hišo na Beverly Hillsu. Davidson je prav tako sprožil polemiko med živalskimi aktivisti zaradi nakupa kužka namesto posvojitve po razkritih fotografijah sebe in dekleta Chase Sui Wonders v trgovini za male živali.

Pete Davidson na zdravljenju zaradi mejne osebnostne motnje in PTSD-ja.

Po tem, ko je PETA javno kritizirala njegovo potezo, jim je komik poslal glasovno sporočilo, polno kletvic. Pojasnil je, da se je za nakup in ne posvojitev odločil, ker je alergičen na vse pasme psov, razen ene ter da je želel svoji materi priskrbeti kužka, po tem, ko je njen dveletni pes Henry pred kratkim umrl.

"Nato je ta organizacija (PETA) naredila javni primer iz nas, kar je našo žalostno situacijo še poslabšalo," je svojo burno reakcijo argumentiral za TMZ . "Razburjen sem. To je bila slaba izbira besed. Ne bi smel reči tega, kar sem rekel, a ni mi žal, ker sem se postavil zase in za svojo družino."

Komik je sicer v preteklosti odkrito govoril o svojih težavah z duševnim zdravjem. O boju z mejno osebnostno motnjo je prvič spregovoril leta 2017 v podkastu WTF z Marcom Maronom, v katerem je povedal, da je bil leto prej na rehabilitaciji in da mu je eden od njegovih psihiatrov diagnosticiral to bolezen. "Začel sem doživljati te duševne zlome, ko sem kot ponorel in se potem nisem spomnil, kaj se je zgodilo potem," je dejal igralec. "Slepi bes."

Davidson je del svojega nenehnega boja z duševnim zdravjem pripisal tudi svojemu očetu, gasilcu Scottu, ki je bil ubit med opravljanjem dolžnosti med terorističnimi napadi 11. septembra 2001. Igralec je bil takrat star 7 let.