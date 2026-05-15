Tuja scena

Pete Davidson naj bi bil le pet mesecev po rojstvu hčerke spet samski

New York, 15. 05. 2026 19.54 pred 2 urama 1 min branja 3

Avtor:
K.Z.
Pete Davidson in Elsie Hewitt

Le nekaj mesecev po rojstvu hčerke naj bi se razšla Pete Davidson in Elsie Hewitt. Kot poroča The Sun, naj bi bil za razpad zveze kriv komikov natrpan urnik, zaradi katerega je bil veliko na poti, medtem ko je partnerka potrebovala njegovo pomoč pri novorojenki.

Pete Davidson naj bi bil le pet mesecev po rojstvu prvega otroka znova samski. Kot je za The Sun povedal vir blizu komika, naj bi ta v minulih mesecih imel zelo natrpan urnik, ki je od njega zahteval, da veliko časa preživi na poti, kar pa mladi mamici Elsie Hewitt ni bilo po godu. Par se je sicer hčerke, ki sta jo poimenovala Scottie, razveselil decembra.

Pete Davidson in Elsie Hewitt naj bi se le pet mesecev po rojstvu hčerke razšla.
FOTO: Profimedia

"Pete je zaradi službenih obveznosti veliko potoval, Elsie pa je po rojstvu hčerke potrebovala njegovo podporo doma. Bilo mu je zelo težko, saj mora delati, da zasluži denar," je povedal vir, nekdo drug, ki dobro pozna par, pa je razkril, da sta se razšla šele nedavno:"Stoodstotno se posvečata hčerki in skušata najti najboljšo rešitev, da bi si razdelila skrbništvo nad njo."

Preberi še Pete Davidson je prvič postal oče

Page Six je marca 2025 poročal, da je komik znova v zvezi, čeprav se je v preteklosti sestajal s številnimi zvezdnicami, pa naj bi bilo razmerje s 30-letno manekenko drugačno od ostalih zvez. Že julija istega leta so nekdanje dekle Jasona Sudeikisa in Bennyja Blanca opazili z nosečniškim trebuščkom, hčerko pa sta dobila v začetku decembra.

Lolekman9875
15. 05. 2026 21.58
Nevem kako tezko je bit doma pa pazt na otroka ampak ucasih je blo to normalno danes je ze tezko... Ni vec strpnosti
soxx
15. 05. 2026 20.40
Natrpan urnik ima, ker mora obdelat še številne, ki stojijo v vrsti...
