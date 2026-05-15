Pete Davidson naj bi bil le pet mesecev po rojstvu hčerke spet samski

Pete Davidson naj bi bil le pet mesecev po rojstvu prvega otroka znova samski. Kot je za The Sun povedal vir blizu komika, naj bi ta v minulih mesecih imel zelo natrpan urnik, ki je od njega zahteval, da veliko časa preživi na poti, kar pa mladi mamici Elsie Hewitt ni bilo po godu. Par se je sicer hčerke, ki sta jo poimenovala Scottie, razveselil decembra.
"Pete je zaradi službenih obveznosti veliko potoval, Elsie pa je po rojstvu hčerke potrebovala njegovo podporo doma. Bilo mu je zelo težko, saj mora delati, da zasluži denar," je povedal vir, nekdo drug, ki dobro pozna par, pa je razkril, da sta se razšla šele nedavno:"Stoodstotno se posvečata hčerki in skušata najti najboljšo rešitev, da bi si razdelila skrbništvo nad njo."
Page Six je marca 2025 poročal, da je komik znova v zvezi, čeprav se je v preteklosti sestajal s številnimi zvezdnicami, pa naj bi bilo razmerje s 30-letno manekenko drugačno od ostalih zvez. Že julija istega leta so nekdanje dekle Jasona Sudeikisa in Bennyja Blanca opazili z nosečniškim trebuščkom, hčerko pa sta dobila v začetku decembra.
