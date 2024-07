Pete Davidson: Ne morem se odpovedati marihuani, ne še

Komik in igralec Pete Davidson pred javnostjo nikoli ni skrival svoje zasvojenosti z drogami in dolgoletnega boja, zato so njegovi oboževalci navdušeno pospremili novico, ki jo je delil z njimi v sklopu turnejskega nastopa v Atlantic Cityju – da je prenehal z uživanjem težkih vrst drog, kot so denimo kokain, ketamin in številne tablete. Še vedno pa ni v celoti potegnil črte čez prepovedane substance. "Ne morem pa prenehati z marihuano. To je še zadnje, kar mi je ostalo. Jemal sem kokain, ketamin, je*ene tablete, z marihuano pa za zdaj še ne morem prenehati. Ampak to bo zadnja stopnička in potem bo konec," je iskreno spregovoril med nastopom pred svojimi oboževalci 30-letni Pete.