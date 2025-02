Pete Davidson o nekdanji zaročenki Ariani Grande: Upam, da prejme oskarja

Pete se je dotaknil tudi svoje zgodovine razmerij in odkrito spregovoril o pritisku, s katerim se sooča zaradi svojega ljubezenskega življenja "Bilo je precej ponižujoče in neprijetno, iskreno," je povedal za Page Six . Zvezdnik je namreč v preteklih letih hodil s številnimi zvezdnicami med drugimi s Kim Kardashian , pred tem pa se je romantično zapletel tudi z igralko Phoebe Dynevor in manekenkama Kaio Gerber ter Emily Ratajkowski . Njegova razmerja pa so venomer polnila naslovnice medijev.

"Vsi hodijo z vsemi in to je Hollywood," je dejal in omenil Paula Mescala, Timothéeja Chalameta in Barryja Keoghana kot primere drugih zvezdnikov, ki so v zvezah oziroma hodijo na zmenke. "Ampak ker sem grd, so pisali o meni. Nadlegovali so me približno pet let in zaradi tega je moje življenje postalo pravi pekel," je dejal Davidson.