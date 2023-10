Pete Davidson o vojni: Tudi moj oče je bil ubit med terorističnim napadom.

Davidsonovi čustveni komentarji so se še posebej osredotočili na ljudi, ki trenutno trpijo zaradi konflikta in posledičnega vojnega stanja. Veliko besed je namenil otrokom, ki so na žalost del tega. "Ta teden sem videl toliko strašnih slik otrok, ki trpijo – izraelskih in palestinskih otrok – kar me je popeljalo nazaj v grozno, res grozno obdobje. Nihče na tem svetu si ne zasluži trpeti, še posebej ne otroci."

Poleg tega se je spustil tudi na osebno raven in spregovoril o tragediji, v kateri je izgubil očeta. Njegov oče Scott Davidson, newyorški gasilec, je namreč umrl v terorističnih napadih 11. septembra, kar je Peta zaznamovalo za vedno. "V mnogih pogledih sem prava oseba za to temo, zato menim, da lahko spregovorim o njej. Ko sem imel sedem let, je bil moj oče ubit v terorističnem napadu, zato vem, kako je to."