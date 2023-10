Pete Davidson: Obogatel bom z VHS kasetami

Komik Pete Davidson upa, da mu bo nova poslovna ideja prinesla kupe denarja, kljub temu da priznava, da jo je dobil, po tem, ko je pokadil kar nekaj marihuane. Že pred leti je začel kupovati zapečatene VHS-kasete, računa namreč na to, da jim bo cena, tako kot vinilnim ploščam, čez čas vrtoglavo poskočila.

Pete Davidson zatrjuje, da ga bo njegova nova poslovna poteza izstrelila v svet bogatašev. Pred tremi leti je začel kupovati zaloge novih, še zapečatenih VHS-kaset. "Leta 2026 bo dvajset let, odkar so izdelali zadnjo kaseto in to je ravno toliko časa, da bodo ljudem spet postale kul," pravi nekdanji partner Kim Kardashian. "Zato sem pokupil vse nove, zapečatene kasete, ki še obstajajo, trenutno jih imam med tri in pet tisoč," je še dodal.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Voditelju pogovorne oddaje The Tonight Show Jimmyju Fallonu je ameriški komik zaupal, da se je rast cen pravzaprav že začela. "Prodajajo se po 20, 30 tisoč evrov za kos! Rocky se je pred kratkim prodal za 25 tisoč evrov," je povedal Davidson, ki pravi, da resnično računa na to, da bo njegov načrt uspel, sicer se boji, da se bo moral do konca življenja preživljati s standup nastopi.

icon-expand Pete Davidson FOTO: Profimedia