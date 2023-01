Pete Davidson z najnovejšim dekletom preživlja dopust na Havajih, kjer pa ni uspel ubežati radovednim fotografom, ki so ga z igralko Chase Sui Wonders ujeli na eni izmed plaž. Fotografije novega parčka so hitro preplavile splet, zvesti oboževalci pa so opazili, da je komik s svojega telesa že odstranil tetovaže, posvečene Kim Kardashian.

Zdi se, da je romance med Kim Kardashian in Petom Davidsonom tudi uradno konec. Kljub temu da sta se zvezdnika razšla že pred nekaj meseci in da je komik v vmesnem času zamenjal že nekaj deklet, je končno potrdilo o koncu zveze prinesel šele Davidsonov nedavni obisk Havajev, natančneje njegova fotografija v kopalkah. icon-expand Pete Davidson odstranil tetovaže, posvečene Kim Kardashian. FOTO: Profimedia Zvesti oboževalci so namreč opazili, da je komik s svojega telesa odstranil tetovaže, posvečene Kim Kardashian in njenim štirim otrokom. Tekom zveze si je zvezdnik, sicer znan po tetovažah, na svoje telo vtetoviral več simbolov, posvečenih starleti. Njegovo telo je med drugim krasil napis "moje dekle je odvetnica", s katerim se je posvetil Kimini odvetniški karieri ter napis "Jasmin in Aladdin", s katerim se je Pete navezal na komični prizor, ki sta ga nedavna zaljubljenca odigrala v priljubljeni oddaji Saturday Night Live. Pete se na Havajih sicer mudi z igralko Chase Sui Wonders, s katero v javnosti preživlja vedno več časa. Komik in igralka o zvezi uradno sicer še nista spregovorila.