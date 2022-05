Pete Davidson po osmih letih zapušča oddajo Saturday Night Live

Pete Davidson se je poslovil od svojega zvestega občinstva, ki ga je kar osem let spremljalo v ameriški komični oddaji Saturday Night Live . 28-letnik, ki se je ekipi SNL-a pridružil leta 2014, je slovo obeležil s čustvenim sporočilom. Preteklih osem let je opisal v delu zadnje oddaje: ''Nikoli si nisem predstavljal, da bo to del mojega življenja. Poglejte me, kako sem bil videti, ko sem pričenjal,'' je povedal uvodoma in pokazal svojo fotografijo, ki je nastala, ko jih je štel dvajset. Pošalil se je, da se z leti spoprijema kot ''stara banana''.

Razložil je tudi, kako je začel sodelovanje v oddaji. Pojasnil je, da se lahko zahvali producentu in ustvarjalcu oddaje Lornu Michaelsu, s katerim ga veže prav poseben odnos. ''Zmeraj bom cenil, da mi je SNL kril hrbet in mi dovolil, da delam na sebi in rastem. Hvala, Lorne, da nad menoj nisi nikoli obupal ali me obsojal, ko so to počeli vsi in da si verjel vame in mi dovolil, da sem imel vse to, kar sem imenoval dom s spomini, ki bodo trajali celotno življenje.''