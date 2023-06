Pete Davidson pod vplivom substanc kupil trajekt

Pete Davidson je v eni izmed januarskih epizod oddaje Saturday Night Live leta 2022 razkril, da sta kolegom, komikom Colinom Jostom , pod vplivom prepovedanih substanc kupila trajekt na Staten Islandu. 29-letnik, ki se je pred dnevi udeležil premiere novega filma Transformers: Rise Of The Beasts, v katerem je tudi zaigral, pa je razkril, da ne ve, kaj se trenutno dogaja z nenavadno investicijo.

Novinar Entertainment Tonight je Davidsona vprašal, ali načrtuje zabavo po premieri na trajektu, komik pa mu je v smehu odgovoril: "Seveda, če ni že potonil! Ne vem, kaj se dogaja s to stvarjo. S Colinom sva bila pred letom zelo zadeta in sva kupila trajekt. Ugotavljava, kaj bova z njim. Upajmo, da se bo spremenil v Transformerja in bo zbežal s pristanišča, meni pa ne bo več treba plačevati priveza zanj."

Komik je za novi film franšize posodil svoj glas, o nastopu v filmu pa je dejal: "To je noro! Te filme sem od vedno gledal. Norim. Ne morem verjeti, da se sploh pogovarjam o tem in sem del vsega. To je res noro! Doživljam izventelesno izkušnjo! Sem zelo hvaležen in navdušen. Vsi, ki so del tega, so neverjetno prijazni. Res sem navdušen!"