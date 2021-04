Pete Davidson potrdil romanco z igralko Phoebe Dynevor

Zvezdnika ameriške oddaje Saturday Night Live Peta Davidsona in igralko Phoebe Dynevor, ki jo je med zvezde uvrstila vloga Daphne Bridgerton, so fotografi ujeli, kako si v javnosti izkazujeta ljubezen. Par je bil opažen na sprehodu v Stoke-on-Trentu v Angliji.

Po fotografijah sodeč, sta se med pohajkovanjem po travniku zvezdnika zelo zabavala in uživala v skupnem preživljanju časa. Fotografi so ju ujeli med smejanjem in objemanjem.