Pete Davidson rojstni dan praznoval v družbi Kim Kardashian

Pete Davidson , ki svoj rojstni dan praznuje 16. novembra, je letošnje vesele trenutke ob osebnem prazniku delil s Kim Kardashian in njeno mamo Kris . 28 svečk na torti je upihnil v družbi resničnostnih zvezdnic, pridružil pa se jim je prav poseben gost.

Prav ta je fotografije s praznovanja ponesel v svet. Flavor Flav, soustanovitelj zasedbe Public Enemy, je delil dve fotografiji, ki ju je objavil dan po igralčevem rojstnem dnevu. 62-letnik je ob tem zapisal: "Praznujemo rojstni dan mojega posvojenega sina Peta Davidsona, skupaj z legendama Kim in Kris." Ob tej priložnosti mu je za trenutek posodil svoj zaščitni znak, uro, ki jo nosi okrog vratu in je praviloma nikoli ne sname. Ob tem je Davidsona pohvalil in dejal, da mu lepo pristoji.