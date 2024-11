Pete Davidson še vedno prijateljuje z večino nekdanjih deklet.

30-letnik se je poleti zdravil zaradi duševnih težav, prav vsa njegova dekleta pa naj bi ga pri tem podpirala. "Je dober fant in navijajo zanj. Videti je bolje in bolj zdrav, kot je bil kadarkoli. Tudi počuti se srečnega," je še povedal vir ter komentiral zvezdnikovo zadnjo zvezo z Madelyn Cline , s katero sta se razšla po 10 mesecih. "Nič slabega se ni zgodilo med njim in Madelyn. Le vsak sta šla svojo pot," je dodal vir.

Pred romanco z igralko se je Pete dobival s kolegico iz serije Bodies Bodies Bodies Chase Sui Wonders , s katero sta romanco začela decembra 2022, a se že pred avgustom 2023 razšla. Na njegovem seznamu nekdanjih deklet so tudi že omenjena resničnostna zvezdnica Kim Kardashian, manekenka Emily Ratajkowski , igralka Phoebe Dynevor in pevka Ariana Grande , s katero je bil celo zaročen.

30-letniku se dolg seznam nekdanjih deklet sicer ne zdi nič groznega. "Sem v svojih 20. in se dobivam z dekleti. Iz nekega razloga je to ljudem zelo noro in zanimivo. Mislim, da ni zanimivo. V šovbiznisu sem skoraj polovico svojega življenja in v 12 letih sem hodil z 10 ženskami," je dejal marca 2023 v epizodi podcasta Real Ones.