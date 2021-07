Pete Davidson si bo do 30. leta odstranil vse tetovaže

27-letni Pete Davidson, znan po svoji vlogi v satirični oddaji Saturday Night Live, ima jasne cilje o prihodnosti svojega telesa. Do 30. leta starosti si namreč namerava odstraniti celotno zbirko tetovaž. "Naslednje odstranjevanje imam približno čez en mesec. Povedali so mi, da bodo vse tetovaže odstranjeno do mojega 30. rojstnega dne. Čakata me še dve leti odstranjevanja," je izjavil za revijo People.